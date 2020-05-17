Son dakika: İspanya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 27.650 oldu
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 87 artarak 27 bin 650'ye çıktı. Öte taraftan İspanya'nın kademeli normalleşme süreci kapsamında ikinci aşamaya geçen yerlerin oranı 18 Mayıs'ta yüzde 51'den yüzde 70'e çıkarılacak.
Ülkede, dün 102 olarak açıklanan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardaki günlük ölüm sayısı bugün 87'ye düştü.
Bu, İspanya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde 12 Mart'tan bu yana açıklanan en düşük sayı olarak dikkati çekti.
Ayrıca olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği 14 Mart'tan bu yana Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayıları ilk defa 100'ün altına inerken, en yüksek ölüm sayısı 950 ile 2 Nisan'da açıklanmıştı.
Bakanlık son verilerin ardından virüsten ölenlerin toplam sayısını 27 bin 650 olarak duyurdu.
Diğer yandan, PCR testlerine göre toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 421 artışla 231 bin 119 olduğu bildirildi.
Yeni vakalardan 28'i acil servis olmak üzere 327'sinin hastaneye yatırıldığı bilgisi verildi.
Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşenlerin sayısı da 147 bini geçti.
İSPANYA'DA KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİ
Bu arada Kovid-19'un ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için dört aşamalı olarak hükümetin belirlediği ve 4 Mayıs'ta uygulamaya başlanan kademeli normalleşme sürecinde ikinci aşamaya (1. seviye) geçen yerlerin 18 Mayıs Pazartesi günü artırılacağı bildirildi.
Başbakan Pedro Sanchez ve Sağlık Bakanı Salvador İlla, 11 Mayıs'ta İspanya'nın yüzde 51'i ikinci aşamaya geçerken, 18 Mayıs'ta bu oranın yüzde 70'e çıkarılacağını duyurdu.
Salgının en fazla görüldüğü kentlerden Madrid ve Barselona, ilk aşamada (0 seviyesi) kalmaya devam etti.
OHAL kapsamında çocuklara ve yaşlılara sadece belirli saatlerde sokağa çıkma izni veren hükümet, 18 Mayıs'tan itibaren bazı kuralları gevşeten değişiklikler yaptı.
İspanya'da üçüncü aşamaya (2. seviye) geçmesine izin verilen yerler ise sadece ülkenin turistik bölgelerinden Kanarya ve Balear adalarının özerk yönetimlerindeki 4 ada (La Gomera, Formentera, El Hierro, La Graciosa) oldu.
Bu adalarda, açık alanda sinema, tiyatro gibi kültürel etkinliklere veya düğünlere kısıtlı katılımla izin verilecek.
İspanya'da sol koalisyon hükümeti, dört aşamalı kademeli normalleşme sürecinin haziran ayı sonunda tüm ülkede tamamlanmış olmasını planlarken, 24 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü hali de bu kapsamda bir ay daha uzatmak istiyor.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
- BAE'nin Libya'daki kirli planı ortaya çıktı!
- ABD'den skandal İsrail açıklaması: Kabul edilemez
- Libya'da Hafter'e darbe! İmha edildi
- İtiraf gibi açıklama! Çin dünyayı aldattı mı?
- Corona virüs dünyaya işte böyle yayılmış!
- Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
- İşte Almanya'da camilerin tamamen açılacağı tarih
- Korona virüste dönüm noktası
- İran'da corona virüs gölgesinde Kadir Gecesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde görüş süresi uzatıldı
- Son dakika: Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları (26. hafta)
- Emekli maaşları ne zaman ödeniyor? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu!
- tarihiyolculuk.com: THY 19 Mayıs tarihi uçuş bileti nasıl alınır? TK1919 uçuşu hatıra bileti ücretli mi?
- Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri kaç? | SON DAKİKA HABERLER
- Son dakika: Sigaraya yeni zam açıklandı! 2020 Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Son dakika: Okulların açılış tarihi belli oldu! 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçenlerin başından ne dökülür?
- 2017'de hangi şehirde, şehrin gelenekleri korumak amacıyla fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklandı?
- Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir?
- Son dakika: 20 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Son dakika: Bekçi alımı 2020 başvurusu başladı mı? Polis Akademisi bekçi alımı şartları nelerdir?