İran'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 51 kişi hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 51 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 6 bin 988'e, vaka sayısı ise 120 bin 198'e yükseldi.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 51 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 6 bin 988'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1806 artarak 120 bin 198'e ulaştığı bilgisini verdi.
Virüs tespit edilen hastalardan 2 bin 705'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 94 bin 464 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
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