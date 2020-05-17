17 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı son 24 saatte 170 ölü

Son dakika: İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı son 24 saatte 170 ölü

Son dakika haberi... 'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 170 artarak 34 bin 636'ya yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2020
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İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE 170 ÖLÜ

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