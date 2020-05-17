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Bisiklete geçiyorlar! İngiltere'de "ulaşım devrimi"

’de yaklaşık 14 milyon kişinin (Covid-19) nedeniyle araba yerine kullanabileceği belirtildi. İngiltere Başbakanı ise söz konusu durumu fırsat olarak değerlendirmiş, “bisiklet sürmek için altın çağ” mesajını vermişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2020
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BİSİKLETE GEÇİYORLAR! İNGİLTERE'DE ULAŞIM DEVRİMİ
'de yaklaşık 14 milyon kişinin nedeniyle araba kullanmak yerine sürmeye başlayabileceği belirtildi. İngiliz medyasında yer alan habere göre bir "ulaşım devrimi" yaşanılabileceği öngörülüyor.
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İngiliz Bisiklet şefi Julie Harrington konuyla ilgili olarak, "Tüm araştırmalarımız insanların daha fazla bisiklet sürmek istediğini gösteriyor ve şimdi yerel makamları anı yakalamaya, hükümet tarafından sunulan destekten en iyi şekilde yararlanmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Koronavirüs nedeniyle ulaşımda da yoğunluğun azaltılacağı İngiltere, ulaştırma politikasının merkezine bisiklet kullanımı ve yürüyüşü yerleştirebilmek için 2 milyar pound değerinde bir paket ayrıldığını açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı ise söz konusu durumu fırsat olarak değerlendirmiş, "bisiklet sürmek için altın çağ" ifadelerini kullanmıştı.

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