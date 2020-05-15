15 Mayıs 2020, Cuma
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İtalya'da camiler 18 Mayıs'ta açılacak

'da hükümet ve , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla faaliyetleri durdurulan ve mescitlerin 'ta açılması konusunda anlaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.05.2020
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İTALYA'DA CAMİLER 18 MAYIS'TA AÇILACAK

Hükümet ve ve ibadethanelerin yeniden ibadete açılmasını görüştü.

Başbakan Giuseppe Conte ve İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'nin başbakanlıkta ev sahipliği yaptığı toplantıya, İslam Kültür Merkezi Genel Sekreteri Abdellah Redouane, İslam Toplumu Kuruluşu Başkanı () Yahya Pallavicini, İslami Topluluklar Birliği (UCOII) Başkanı Yasine Laframe ve İslam Konfederasyonu Başkanı Abdallah Cozzolino katıldı.

Toplantının ardından COREIS'ten yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Conte ve Bakan Lamorgese tarafından imzalanan belge, Müslümanlara ibadet haysiyetinin tanınması için tarihi bir olay." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, taraflar arasında imzalanan protokolle, cami ve mescitlerin 'ta yeniden ibadete açılacağı bildirildi.

Protokol çerçevesinde, bilim kurulunun tanımladığı ibadet yerine erişimde ve ibadet sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar da belirtildi.

Buna göre, cami ve mescitlerin girişine dezenfektan sıvılarının konulması, maske takılması zorunlu olacak ve kişiler arasında en az 1,5 metre mesafe bırakılacak. Yakın zamanda Kovid-19 taşıyan kişilerle temas etmiş ya da 37,5 derece ve üstünde ateşi olanların buralara girmesine müsaade edilmeyecek. Ayrıca, cami yetkililerince belirlenen bir dış güvenlik görevlisi de ibadet merkezi içinde sosyal mesafeye uyulup uyulmayacağını denetleyip, yoğunluğun oluşmasını engelleyecek.

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