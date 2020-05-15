15 Mayıs 2020, Cuma
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Çin'de 3. ölüm! Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı 'in kentinde yüz maskesiyle koşan adamın akciğeri patladı. Doktorlar, adamın sol akciğerinin yüzde 90 daraldığını ve kalbini vücudunun sağ tarafına doğru hareket ettirdiğini söyledi. Öte yandan Çin'de beden eğitimi dersinde spor yaparken takan 2 öğrenci de hayatını kaybetmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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ÇİN'DE 3. ÖLÜM! SAKIN BUNU YAPMAYIN

"nypost.com"daki haberde, yüzünde maskeyle 3 kilometreden fazla koşan 26 yaşındaki adamın akciğerinin patladığı belirtildi. Nefes darlığı yaşadığı belirtilen adamın kaldırıldığı Merkez Hastanesinde ameliyata alındığı kaydedildi.

"MASKE TAKTIĞI İÇİN GERÇEKLEŞTİ"

Göğüs cerrahisi uzmanı Chen Baojun, adamın vücut yapısı itibarıyla akciğerde hava kaçağı olarak bilinen pnömotoraks'a duyarlı olduğunu ve olayın koşarken taktığı için gerçekleştiğini ifade etti.'de beden eğitimi dersinde spor yaparken maske takan 2 öğrenci de yaşamını yitirmişti.

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