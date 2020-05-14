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Keçinin koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklamıştı! O devlet başkanına sert tepki

Tanzanyalı muhalif hareket Act Wazalendo, yeni tip testlerine ilişkin sonuçları iki haftadır halkla paylaşmayan ve sonuçlardaki hatalar nedeniyle ulusal laboratuvarın başındaki ismi görevden alan Devlet Başkanı John Magufuli'ye tepki gösterdi. Muhalefet, iki haftadır Kovid-19 test sonuçları halkla paylaşmayan ve laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiği de söyleyen Magufuli'ne şeffaflık çağrısı yaptı. Hatalı test yaptıkları şüphesiyle görevden alınan ulusal laboratuvarın başına henüz yeni bir isim atanmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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KEÇİNİN KORONAVİRÜS TESTİNİN POZİTİF OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI!

Act Wazalendo, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Nisan'dan bu yana test sonuçlarını halkla paylaşmayan hükümete çağrıda bulunarak, mevcut durumun sürdürülemeyeceğini ve halkın gerçekleri bilmeye hakkı olduğunu belirtti.

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