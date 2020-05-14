Keçinin koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklamıştı! O devlet başkanına sert tepki
Tanzanyalı muhalif hareket Act Wazalendo, yeni tip corona virüs testlerine ilişkin sonuçları iki haftadır halkla paylaşmayan ve sonuçlardaki hatalar nedeniyle ulusal laboratuvarın başındaki ismi görevden alan Devlet Başkanı John Magufuli'ye tepki gösterdi. Muhalefet, iki haftadır Kovid-19 test sonuçları halkla paylaşmayan ve laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiği de söyleyen Magufuli'ne şeffaflık çağrısı yaptı. Hatalı test yaptıkları şüphesiyle görevden alınan ulusal laboratuvarın başına henüz yeni bir isim atanmadı.
Act Wazalendo, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Nisan'dan bu yana test sonuçlarını halkla paylaşmayan hükümete çağrıda bulunarak, mevcut durumun sürdürülemeyeceğini ve halkın gerçekleri bilmeye hakkı olduğunu belirtti.
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