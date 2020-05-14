14 Mayıs 2020, Perşembe
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Afganistan'da askeri kampa bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü

'ın Paktiya vilayetinin merkezi Gardiz şehrinde askeri kampın önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2020
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ASKERİ KAMPA BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI: 5 ÖLÜ

203. Tunder Kolordu Komutanlığı Sözcüsü İmal Mumand, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, Gardiz şehrindeki askeri kampı bomba yüklü araçla hedef aldığını söyledi.

Mumand, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5'i asker 19 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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