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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Putin'e koronavirüs bulaştı mı? Dmitriy Peskov Covid-19'a yakalanmıştı

Son dakika: Putin'e koronavirüs bulaştı mı? Dmitriy Peskov Covid-19'a yakalanmıştı

Rusya Devlet Başkanı ’in basın sözcüsü , dün koronavirüse (Covid-19) yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıklamıştı. Peskov’un eşi ’nın da koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Öte yandan Peskov’un, uzun süredir Putin ile görüşmeleri üzerinden gerçekleştirdiği, “Bir aydan uzun süredir temasımız olmadı” ifadelerini kullandığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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PUTİN'E KORONA BULAŞTI MI? PANİK YARATMIŞTI
Rusya Devlet Başkanı 'in basın sözcüsü ve ona en yakın isimlerden olan , dün koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıkladı. Peskov'un ardından eşi ve eski buz pateni şampiyonu 'nın da virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve karantina altına alındığı öğrenildi.

"EŞİM VİRÜSÜ İŞTEN GETİRDİ"

Rus medyasındaki haberde, Navka'nın hastalığı hafif geçirdiğini eşi Peskov'un daha ağır geçirdiğini ifade ettiği bildirildi. Navka, çocuklarıyla birlikte sıkı karantina uyguladıklarını, eşi Peskov'un virüsü Kremlin'nden getirdiği sonucuna vardığını ifade etti.

"PUTİN İLE BİR AYDIR TEMASIMIZ YOK"

Ayrıca Peskov'un, uzun süredir Putin ile görüşmeleri üzerinden gerçekleştirdiği, "Bir aydan uzun süredir temasımız olmadı" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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