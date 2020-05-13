13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Son dakika: İspanya'da koronavirüs son durum? Ölü sayısı 27.104'e çıktı

Son dakika haberi... İspanya'da koronavirüs Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artışla 27 bin 104'e çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2020
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İSPANYA'DA KORONAVİRÜS SON DURUM?
İspanya'da koronavirüs Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artışla 27 bin 104'e çıktı.

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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