Son dakika: İspanya'da koronavirüs son durum? Ölü sayısı 27.104'e çıktı
Son dakika haberi... İspanya'da koronavirüs Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artışla 27 bin 104'e çıktı.
İspanya'da koronavirüs Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 184 artışla 27 bin 104'e çıktı.
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