13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Fransa Parlamentosu'ndan sosyal medya kararı! Denetlenecek

Meclisi bugün, sosyal medyadaki nefret içerikli paylaşımların 24 saatte kaldırılmasını zorunlu hale getiren yasa tasarısını onayladı. Tasarıya göre, , Twitter, Facebook gibi şirketler ve kullanıcıları sakıncalı içerikleri 24 saat içinde silmek zorunda kalacaklar.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2020
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FRANSA PARLAMENTOSU'NDAN SOSYAL MEDYA KARARI! DENETLENECEK

Fransız Parlamentosu'nda bugün oylanan yasaya göre; platformları ve arama motorları 24 saat içinde saldırgan içeriğe sahip içerikleri kaldırmak zorunda.

Şirketler; nefret söylemi, şiddete teşvik, ırkçı söylem, dini hakaret bulunan içerikleri kaldırmazlarsa 25 milyon avroya kadar para cezası ödeyecekler.

Tasarı, daha önce alt meclis olan 'te kabul edilmişti. Sağ partiler yasayı desteklerken sosyalistler çoğunlukla çekimser oy kullandı.

Yasaya karşı görüşte olanlar ise, teklifin , Amazon, Facebook ve 'ı ifade özgürlüğünün bekçileri haline getireceğini söylüyor.

SALGIN SONRASI MECLİSTE ONAYLANAN İLK YASA

Yasa, salgının 'yı vurmasından bu yana Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin çoğunluk olduğu Ulusal Meclis'te koronavirüs acil durumuyla bağlantısı olmayan ilk yasa oldu.

YASA TASARISI PARLAMENTOYA BİR YIL ÖNCE SUNULDU

O zamandan beri, ne tür içeriğin cezalandırılacağının daha net bir tanımını talep eden Avrupa Komisyonu da dahil olmak üzere eleştirilere ve yorumlara yanıt olarak birkaç kez değiştirildi.

Sosyal medya devleri ve Google ise hangi içeriğin yasayı ihlal ettiğini belirlemek ve daha sonra verilen zaman dilimi içinde geri çekmek için üzerilerine yerleştirilen yeni sorumluluktan kaynaklanabilecek para cezaları veya yasal savaşlar konusunda endişeli.

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