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Son dakika: Korkunç açıklama! 1 işçi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Son dakika haberi... Korkunç açıklama! 1 işçi 533 kişiye bulaştırdı. Gana'nın Atlantik sahil şehri Tema'da, balık işleme fabrikasında çalışan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir işçi, 533 işçiye hastalığı bulaştırdığı ortaya çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2020
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KORKUNÇ AÇIKLAMA! 1 İŞÇİ 533 KİŞİYE KORONAVİRÜS BULAŞTIRDI

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, televizyonda yaptığı açıklamada, Tema'da Kovid-19 testi pozitif çıkan bir işçinin 533 işçiye virüs bulaştırdığını bildirdi.

Fabrikada salgının nasıl yayıldığına dair detay vermeyen Akuffo-Addo, "533 kişinin hepsine bir kişi bulaştırdı. Şu anda işçinin temas ettiği diğer kişileri bulmak için çalışmalar başlatıldı." dedi. Akuffo-Addo, ülkede salgınla mücadele kapsamında konulan toplu etkinlik yasağının mayısın sonuna kadar uzatıldığını, okulların da bir sonraki bildiriye kadar kapalı kalacağını söyledi.

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