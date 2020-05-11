Son dakika: Korkunç açıklama! 1 işçi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, televizyonda yaptığı açıklamada, Tema'da Kovid-19 testi pozitif çıkan bir işçinin 533 işçiye virüs bulaştırdığını bildirdi.

Fabrikada salgının nasıl yayıldığına dair detay vermeyen Akuffo-Addo, "533 kişinin hepsine bir kişi bulaştırdı. Şu anda işçinin temas ettiği diğer kişileri bulmak için çalışmalar başlatıldı." dedi. Akuffo-Addo, ülkede salgınla mücadele kapsamında konulan toplu etkinlik yasağının mayısın sonuna kadar uzatıldığını, okulların da bir sonraki bildiriye kadar kapalı kalacağını söyledi.