Almanya Başbakanı Merkel'den 'kurallara uyun' çağrısı
Almanya Başkanı Angela Merkel, Almanya’da korona virüs önlemlerinin gevşetilmesinin ardından başlayan normalleşme sürecinde vatandaşlara "Kurallara uyun" çağrısında bulundu.
Birçok Avrupa ülkesi korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aldıkları önlemleri gevşeterek, normalleşme adımları atmaya başladı. Almanya'da normalleşme sürecine katılan ülkeler arasında bulunuyor. Almanya Başkanı Angela Merkel, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin gevşetilmesinin ardından vatandaşlara kurallara uyulması konusunda çağrıda bulundu.
Merkel, "Salgının yeni bir aşamasına girdik. Rahatlamalara rağmen henüz virüse karşı başarılı olmadık. Bunun için maske takmak ve sosyal mesafe gibi temel kurallara uymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Başbakan, korona virüs önlemlerinin ardından normalleşmeye geçilmesinin sonuçlarını iki üç hafta sonra belli olacağını aktarırken, yürürlükte olan kurallara uyarak hem kendinizi hem de çevrenizdekileri koruyun uyarısında bulundu.
Öte yandan, Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada Almanya'da korona virüs bulaşma oranı Cuma gününden bu yana artmaya devam ettiği ifade edildi. Enstitü, Cuma günü 0,83 olan bulaşma oranının Cumartesi 1.10'a Pazar günü ise 1.13'e kadar yükseldiğini açıkladı.
Almanya'da toplam Korona virüs vaka sayısı 171 bin 999'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bin 569'a yükseldi.
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