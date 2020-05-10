10 Mayıs 2020, Pazar
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Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 280 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bini geçti. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bin 162'ye, vaka sayısı 4 milyon 97 bin 429'a ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2020
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KOVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 280 BİNİ GEÇTİ

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 80 bin 22 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 31 bin 587 ile , 30 bin 395 can kaybıyla , 26 bin 478 ile , 26 bin 310 ile , 10 bin 627 ile , 8 bin 581 ile , 7 bin 549 ile , 6 bin 589 ile , 5 bin 422 ile , 4 bin 693 ile ve 4 bin 633 ile takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

" (3 bin 739), (3 bin 220), (3 bin 160), (2 bin 101), (1830), (1827), Peru (1814), Ekvador (1717), İrlanda (1446) ve Portekiz (1126)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 1 milyon 431 bin 967 kişi iyileşirken, 2 milyon 385 bin 300 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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