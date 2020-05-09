10 Mayıs 2020, Pazar
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Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 730 kişi öldü

Son dakika haberi... ülkesi 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti. Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 730 artışla 10 bin 627'ye yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2020
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BREZİLYA'DA SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NEDENİYLE 730 KİŞİ ÖLDÜ

Ülkede Kovid-19'un görüldüğü kişi sayısı da 10 bin 611 artarak 155 bin 939'a çıktı.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan , 'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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