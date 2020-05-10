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Darbeci Hafter'in gücü kırılıyor! Çatışmalar yeniden başladı

ordusu ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri 'e bağlı milisler arasında Trablus'un güneyinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2020
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DARBECİ HAFTER'İN GÜCÜ KIRILIYOR! ÇATIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya ordusu güçlerinin Trablus'un güneyindeki Salahaddin cephesinde konuşlanan Hafter milislerine düzenlediği saldırının ardından çatışmaların yeniden başladığını söyledi.

2 GRAD FÜZE BATARYASI YÜKLÜ ARAÇ İMHA EDİLDİ
Hafter milislerinin gün içinde Trablus'un sivil yerleşim bölgelerine roket attığı noktaları hedef aldıklarını belirten Mecai, kentin güneyindeki Yermuk kampında milislere ait 2 Grad füze bataryası yüklü aracın imha edildiğini bildirdi.

Öte yandan, görgü tanıkları, başkentin güneyindeki Ebu Selim ve Hadba gibi cephelerde de yoğun çatışmalar yaşandığını, atılan mühimmatların ışık izlerinin görüldüğünü ve Trablus'ta şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

6 SİVİL HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Hafter'e bağlı milislerin, cumartesi günü Mitiga Havalimanı ve başkentin çeşitli bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda, 6 sivil hayatını kaybetmişti.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'in, mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda da 15 sivil ölmüş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler () Libya Destek Misyonu (UNSMIL), dün yayınladığı açıklamada, Libya'nın başkenti Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin hedef alan ve çok sayıda sivil kayıplara yol açan saldırıları kınayarak, saldırıları (UCM) paylaşmak üzere kaydetmeye devam ettiğini duyurmuştu.

Son dakika: Libya Hava Kuvvetleri Hafter milislerini taşıyan otobüsü vurdu SON DAKİKA: LİBYA HAVA KUVVETLERİ HAFTER MİLİSLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜSÜ VURDU

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