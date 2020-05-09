İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 194 ölüm
Son dakika haberi... Ülkede iki ayı aşkındır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 194 artarak 30 bin 395'e yükseldi.
Ülkede iki ayı aşkındır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
Açıklamaya göre, ülkedeki aktif vaka sayısı 3 bin 119'luk düşüşle 84 bin 842'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 218 bin 268 oldu. İyileşenlerin sayısı 4 bin 8 artarak 103 bin 31'e çıktı.
Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 194 daha artarak 30 bin 395'e ulaştı.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1168 olan sayı bugün 1034'e geriledi.
Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 514 bin 234 test yapıldı.
İtalya'da salgından en çok etkilenen bölge olan Lombardiya'da da son 24 saatte 85 kişi yaşamını yitirdi.
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