Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bin 310'a yükseldi
Son dakika haberi... Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 310'a çıktı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 433 artışla 210 bin 519'a ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 2 bin 812'si yoğun bakımda olmak üzere 22 bin 614 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 31 gündür düşüyor.
İyileşen kişi sayısı da 256 artarak 56 bin 38'e ulaştı.
Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 80 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 16 bin 573'e, bakımevlerinde ise 9 bin 737'ye yükseldi. Böylece toplam can kaybı 26 bin 310 oldu.
Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında 18 Mart'tan bu yana günlük artış en düşük seviyede oldu.
TEDBİRLER GEVŞETİLECEK
Fransa, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesine yönelik ilk adımın 11 Mayıs'ta atılmasına karar vermişti.
Buna göre, 11 Mayıs'tan itibaren dolaşım serbest hale gelecek ancak 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere zorunlu hallerde izin verilecek.
Bu tarihten itibaren kreş ve ilkokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak. Ortaokullar salgının etkili olmadığı bölgelerde 18 Mayıs'ta açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilecek. Hijyen kurallarının yanı sıra ortaokullarda maske kullanımı zorunlu olacak.
Ülkede 11 Mayıs'ta kafe ve restoranların dışında iş yerleri, mağazalar, kuaförler, küçük müzeler ve kütüphaneler açılacak. Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmak zorunlu olacak, bu kurala uymayanlara 135 avro para cezası verilecek.
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