08 Mayıs 2020, Cuma
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ABD'de kalan Türkler için tahliye seferleri yapılacak

Yeni tip salgınının merkez üssü haline gelen ’de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları () tarafından , Şikago, Houston ve Miami'den özel seferler düzenlenecek.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2020
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ABD'DE KALAN TÜRKLER İÇİN TAHLİYE SEFERLERİ YAPILACAK

'nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu özel seferlerin 15 Mayıs'ta ve Şikago'dan, 16 Mayıs'ta Houston'dan ve 17 Mayıs'ta da Miami'den gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, uçuş günü Kovid-19 belirtileri gösteren veya daha önce Kovid-19 tanısı konulan yolcuların uçuşlara kabul edilemeyeceği bildirildi.

Söz konusu seferlerle Türkiye'ye gidecek yolcular ülkeye girişlerinden itibaren 14 gün boyunca karantinada kalacaklar.

ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için 23-24 Nisan tarihlerinde Washington, New York ve 'tan 3 özel sefer düzenlenmişti.

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