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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Hindistan'da 6 kişilik mürettebatın bulunduğu askeri helikopter düştü

Son dakika: Hindistan'da 6 kişilik mürettebatın bulunduğu askeri helikopter düştü

Son dakika haberine göre 'da Hint 'ne () ait helikopter ülkenin kuzeydoğusunda düştü. 6 kişilik mürettebatın bulunduğu askeri helikopterin hava koşulları nedeniyle düştüğü belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2020
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ÜLKE ŞOKTA! ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

'da ülkenin kuzeydoğusunda düştü. Hindistan 'ne () ait helikopterin Chaten eyaletinden kalkarak Mukutang kentine gittiği sırada kötü hava koşulları nedeniyle Sikkim'in kentinin kuzeydoğusunda düştüğü belirtildi. Hindistan yetkilileri, helikopterin içinde 6 mürettebatın olduğunu ve can kaybının yaşanmadığını söyledi. Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Arama Kurtarma operasyonu için , iki kurtarma helikopteri gönderildi, henüz sahaya ulaşılamadı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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