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Çinliler Everest Dağı'nın yüksekliğini yeniden ölçecek | Everest Dağı yükseliği ne kadar?

Bir grup Çinli dağcı, dünyanın en yüksek zirvesi 'nın irtifasını ölçmek üzere zirve yolculuğuna başladı. daha önce 1975 ve 2005 yıllarında zirvenin hassas irtifa ölçümünü yapmak için Everest'e keşif grupları yollamıştı. Pek, son ölçümlere göre Everest Dağı yüksekliği ne kadar? İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2020
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YÜKSEKLİĞİ YENİDEN ÖLÇÜLECEK
resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Doğal Kaynaklar Bakanlığından ölçüm uzmanları ile profesyonel dağcılardan oluşan 30 kişilik grup, Nepal-Çin sınırındaki dağın Çin tarafındaki ana kamptan yola çıktı.

Nisan başından bu yana ana kampta yüksek irtifaya uyum çalışması yapan grup, hava koşullarının uygun olması halinde ay sonunda zirveye ulaşmayı amaçlıyor.

Grup zirveye ulaştığında, Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ve özgül ağırlık ölçen gravimetre gibi alet ve cihazlar yardımıyla zirve irtifasının hassas ölçümünü yapmaya çalışacak.

ÖNCEKİ ÖLÇÜM SONUCUNA GÖRE EVEREST DAĞI

Çin daha önce 1975 ve 2005 yıllarında zirvenin hassas irtifa ölçümünü yapmak için Everest'e keşif grupları yollamıştı. O dönemde dağın yüksekliği sırasıyla 8 bin 848 metre 13 santim ve 8 bin 844 metre 43 santim ölçülmüştü.

Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 12 Mart'ta 'na kendi sınırından yapılan tırmanışları durdurduğunu duyurmuştu.

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