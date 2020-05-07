Çinliler Everest Dağı'nın yüksekliğini yeniden ölçecek | Everest Dağı yükseliği ne kadar?
Bir grup Çinli dağcı, dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'nın irtifasını ölçmek üzere zirve yolculuğuna başladı. Çin daha önce 1975 ve 2005 yıllarında zirvenin hassas irtifa ölçümünü yapmak için Everest'e keşif grupları yollamıştı. Pek, son ölçümlere göre Everest Dağı yüksekliği ne kadar? İşte detaylar...
Nisan başından bu yana ana kampta yüksek irtifaya uyum çalışması yapan grup, hava koşullarının uygun olması halinde ay sonunda zirveye ulaşmayı amaçlıyor.
Grup zirveye ulaştığında, Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ve özgül ağırlık ölçen gravimetre gibi alet ve cihazlar yardımıyla zirve irtifasının hassas ölçümünü yapmaya çalışacak.
ÖNCEKİ ÖLÇÜM SONUCUNA GÖRE EVEREST DAĞI
Çin daha önce 1975 ve 2005 yıllarında zirvenin hassas irtifa ölçümünü yapmak için Everest'e keşif grupları yollamıştı. O dönemde dağın yüksekliği sırasıyla 8 bin 848 metre 13 santim ve 8 bin 844 metre 43 santim ölçülmüştü.
Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 12 Mart'ta Everest Dağı'na kendi sınırından yapılan tırmanışları durdurduğunu duyurmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Avrupa'da restoranlarda yeni dönem
- Bangladeş’te korkutan rakam! Son 24 saatte...
- ABD'de şok: Ölenlerin sayısı 74.817’ye çıktı
- Virüse karşı yeni model: Çığır açacak
- İran'da son 24 saatte 68 kişi öldü! İşte son durum
- Irak'ta yeni hükümet göreve başladı
- ABD'ye "nükleer" uyarı
- NASA açıkladı! Süper Ay yarın son kez görülebilecek
- Hollanda'da korkunç tablo! Son 24 saatte...
- İngiltere'de 91 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Şartlar neler?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Büyük buluşma! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?
- 7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? Son gelişmeler...
- Detaylar belli oldu! 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta açılacak yerler ve kapalı olan yerler hangileri?
- Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi! 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?
- Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Akbank, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank bayram kredisi başvuru başladı mı?
- Son dakika: Cuma namazı ne zaman kılınacak? Normalleşme sürecinde camiler ibadete ne zaman açılacak?
- Maske takmak zorunlu mu? Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı, nereden alınacak?
- A101 7 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı! A101'de Anneler Günü ve yemek takımı sürprizi!
- Son dakika: 24 ilde sokağa çıkma yasağı hangi iller? 9-10 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
- Milyonlarca kişi faydalanıyor! Düşük faizli kredi kampanyası devam ediyor! Şartlar neler?