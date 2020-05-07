07 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: Bangladeş’te son 24 saatte 706 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberine göre ’te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 706 artarak, 12 bin 425’e yükseldi. Öte yandan hayatını kaybeden sayısında değişiklik olmadı.

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BANGLADEŞ’TE KORKUTAN RAKAM! SON 24 SAATTE...

'te son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısında bir değişiklik olmadı ve toplam ölü sayısı 186 olarak kalmaya devam etti. Toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 706 artarak, 12 bin 425'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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