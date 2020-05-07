Son dakika: Bangladeş’te son 24 saatte 706 yeni koronavirüs vakası
Son dakika haberine göre Bangladeş’te son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 706 artarak, 12 bin 425’e yükseldi. Öte yandan hayatını kaybeden sayısında değişiklik olmadı.
Bangladeş'te son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısında bir değişiklik olmadı ve toplam ölü sayısı 186 olarak kalmaya devam etti. Toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 706 artarak, 12 bin 425'e yükseldi.
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