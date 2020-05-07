Irak'ta yeni hükümet göreve başladı
Irak'ta siyasi kriz sona erdi. Yaklaşık beş aydan bu yana iktidar boşluğu yaşanan Irak'ta, Başbakan Mustafa Kazımi liderliğindeki yeni hükümet, parlamentodan onay alarak görevine başladı.
İLK KUTLAMA ABD'DEN GELDİ
Öte yandan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi, yemin töreninin ardından ilk tebrik eden isimlerden biri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerikan hükümetinin, Irak'ın İran'dan 120 gün daha doğalgaz ithal etmesine, "yeni Irak hükümetinin başarılı olması adına gerekli olan koşulların oluşması için" izin verdiği de bildirildi.ABD ile iyi ilişkiler içinde olan 53 yaşındaki yeni Irak Başbakanı Kazımi, ülkesinin İran ve ABD ile olan ilişkilerinde bir denge tutturmaya çalışacağını dile getirdi. Irak bu dönemde sadece koronavirüs krizi ile değil aynı zamanda ağır bir ekonomik kriz ile de mücadele ediyor.
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