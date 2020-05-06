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Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 236 kişi öldü

Latin Amerika ülkesi 'da, yeni tip nedeniyle son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti. Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 'ta görülmüştü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.05.2020
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MEKSİKA'DA 24 SAATTE 236 KİŞİ ÖLDÜ

Latin Amerika ülkesi 'da, yeni tip (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 236 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, ölü sayısı 2 bin 507'ye çıktı.

Vaka sayısının ise 1120 artarak 26 bin 25'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı da 16 bin 810'a ulaştı.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 'ta görülmüştü.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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