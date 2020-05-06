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Fransa'yı karıştıran iddia! Macron corona virüsü ciddiye almadı

'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aralıkta  Laurent Bili tarafından uyarılmasına rağmen yeni tip (Kovid-19) salgınını ciddiye almadığı ileri sürüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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FRANSA'YI KARIŞTIRAN İDDİA!

Le Canard Enchaine gazetesinin haberine göre, 'nın Bili, Kovid-19'un ortaya çıktığı aralık ayında Cumhurbaşkanı Macron'u ve Dışişleri Bakanlığını virüsün tehlikeleri hakkında bilgilendirdi.

Macron'un ve Dışişleri Bakanlığının konuyu ciddiye almadığı belirtilen haberde, "Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığına dair bilgiler Paris'e ulaştığında, sorumluluk hisseden bir Cumhurbaşkanı maske, test ve solunum cihazı konularında hazırlık yapabilirdi." değerlendirilmesi yer aldı.

Maske, tıbbi malzeme, test ve solunum cihazı Fransa'nın Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde en büyük sorunlardan birilerini oluşturuyor.

İLK KOVİD-19 VAKASININ 27 ARALIK'TA GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Fransa'da ilk Kovid-19 vakasının 27 Aralık'ta görüldüğü öne sürülmüştü.

Başkent 'in banliyölerinden Bobigny'deki İbn Sina Hastanesi Acil Servisi Şefi Yves Cohen, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, 27 Aralık'ta solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi edilen kişide Kovid-19'a rastlandığını belirtmişti.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 531'e, vaka sayısı ise 204 bin 659'a yükselmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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