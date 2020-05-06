ABD Başkanı Trump'tan ilginç koronavirüs benzetmesi
Koronavirüs salgını hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Ülkemiz tarihindeki en kötü saldırıyı yaşıyoruz." dedi. ABD'nin saldırı altında olduğunu belirten Trump, "11 Eylül ve Pearl Harbor'dan daha kötü" yorumunda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde 72 binden fazla kişinin canına mal olan yeni tip koronavirüs salgını için, "11 Eylül saldırılarından ve Pearl Harbor'dan daha kötü" değerlendirmesinde bulundu.
"BAZI EKLEMELER YAPACAĞIZ"
Ulusal Hemşireler Günü dolayısıyla Oval Ofis'te Kovid-19 salgınıyla mücadele için çalışan hemşireler ile bir araya gelen Trump, burada gazetecilere açıklama yaptı.
Trump, Kovid-19'un günün birinde tamamen yok olacağına inandığını kaydederek, "Ülkemiz tarihindeki en kötü saldırıyı yaşıyoruz. Bu, Pearl Harbor saldırısından daha kötü. 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezine yapılan saldırıdan da kötü. Böyle bir saldırı hiç olmamalıydı." ifadesini kullandı.
Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nü dağıtma fikrinden neden geri döndüğünün sorulması üzerine Trump, "Bu ekibi yakın zamanda dağıtabileceğimizi düşünüyordum. Ama görev gücünün bu kadar popüler olduğunu bilmiyordum. Ekibe bazı eklemeler yapacağız." dedi.
TRUMP'A GÖRE ÖNLEMLERİN GEVŞETİLMESİYLE DAHA FAZLA KİŞİNİN ÖLMESİ İHTİMALLER DAHİLİNDE
Ülkede virüs önlemlerinin yavaş yavaş gevşetilmeye başlandığına işaret eden Trump, "Bence okullar da açılmalı. Ancak özellikle de sağlık sorunları varsa, 60 yaş üzerindeki öğretmenler konusunda dikkatli olmalıyız." diye konuştu.
Trump'a, ülkedeki önlemlerin gevşetilmesi durumunda ülkedeki Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerin 3 bine çıkacağına yönelik projeksiyonlar anımsatılarak, halkın bunu kabul edip etmediği soruldu.
Trump ise bu soruyu, "İnsanlar savaşmak zorunda. Ülkemizi yıllarca eve kapatamayız. Daha fazla kişinin ölmeyeceğini umuyorum ama tabii ki ölmeleri de ihtimal dahilinde." şeklinde yanıtladı.
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