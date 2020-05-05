'Katar'da darbe' iddiasının altından onlar çıktı!
Suudi Arabistan ve BAE destekli ''elektronik sinekler'' adıyla bilinen troll ordusu 'Katar'da darbe girişimi' iddialarını ortaya attı. Bu iddiaya Katarlılar büyük tepki gösterirken, skandal iddiayla ilgili Katar Emiri Şeyt Temim bin Hamed Al Sani'nin ailesinden de rest geldi.
Katarlılar, sosyal medyada dolaşıma sokulan bu söylentilerin Suudi Arabistan'ın "rüyasından" öteye gitmediğini belirterek, yapılmak isteneni Suud rejiminin içeride yaşadığı krizlerle başa çıkmak için ortaya attığı bir girişim olarak değerlendirdi.
Gazeteciler, yazarlar ve akademisyenlerin yanı sıra Emirlik ailesinden de söylentilere sosyal medya paylaşımlarıyla tepki gösterip cevap verenler oldu.
EMİR'İN KARDEŞİNDEN MESAJ
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin kardeşi Cuan bin Hamed Al Sani, darbe iddialarına karşılık sosyal medya hesabından Emir'in fotoğrafı ile "Katar seninle yücedir" mesajını paylaştı.
Katar merkezli El-Vatan gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Fahd el-İmadi ise "Suud rejiminin elektronik sineklere bel bağlaması şaşırtıcı değil. Büyük iç ve dış sorunlara boğulmuş, ağır borçlardan muzdarip çaresiz bir rejim görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Eş-Şark gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Sadık el-Amari de sosyal medyadaki asılsız iddiaların sorumlusu olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı işaret etti.
Amari, "Muhammed bin Selman rejimi, petrol fiyatlarındaki düşüşün neden olduğu bütçe açığı ile El-Vakra etiketi açarak mücadele etmeye karar verdi. Bu dedikoduları yayarak ve buna kendisi de inanarak sorunlarıyla yüzleşen kağıttan bir rejim." ifadelerini paylaştı.
'KRİZLERİN ÜSTÜNÜ ÖRTME ÇABASI'
Öte yandan Katarlı akademisyen Macid el-Ensari de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söylentilerin Suudi Arabistan'daki iç krizlerin üstünü örtmek için ortaya atıldığını ifade etti.
Ensari, "Tarih, dışarıda diplomatik, siyasi ve askeri krizler yaratma çabalarının genellikle koltuklarının risk altında olduğunu sezen yöneticiler tarafından başvurulan bir yöntem olduğunu ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Bazı Katarlılar da sosyal paylaşım sitelerinde söz konusu iddiaların "temenni"den ibaret olduğunu belirterek Kur'an-ı Kerim'den ayetler paylaştı.
'ELEKTRONİK SİNEKLER' İŞ BAŞINDA
Suudi Arabistan ve BAE destekli sosyal medyada "elektronik sinekler" adıyla bilinen sahte Twitter hesaplarından "Katar'da darbe" ve "El-Vakra" etiketleriyle bir söylenti dalgası oluşturulmaya çalışılmıştı.
Trol ordusunun paylaştığı mesajlarda Katar'ın güneydoğusundaki El-Vakra bölgesinden çatışma sesleri yükseldiği iddia edilmişti.
Bazı troller, penceresinden çektiği görüntülerde El-Vakra bölgesindeki sakinliği anlatan bir Katarlının videosunu alıp üzerine silah sesleri montajlayarak tekrar sosyal medyada servis etmişti.
Söz konusu iddiaların Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 2017'de Katar'a yönelik başlattığı ekonomik ablukanın hicri üçüncü yıl dönümünde ortaya atılması ise dikkatlerden kaçmadı.
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