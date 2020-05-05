İngiltere'de sosyal mesafeyi ihlal eden bilim kurulu üyesi istifa etti
İngiltere'de bilim kurulu üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Neil Ferguson, sosyal mesafe kuralına uymayarak yasak aşkını 2 kez evine aldı. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla suçunu kabul eden Ferguson, görevinden istifa etti.
İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye dönük sosyal mesafe kuralını ihlal eden bilim kurulu üyesi, kuruldaki görevinden istifa etti.
Londra merkezli Imperial College'da salgın bilim alanında uzman öğretim üyesi Prof. Dr. Neil Ferguson, İngiltere'de yürürlükte olan sokağa çıkma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından hükümete salgınla mücadelede tavsiye veren bilim kurulundaki görevini bıraktı.
EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ İÇİN KURALA UYMADI
Ferguson'ın, sosyal mesafe kurallarına aykırı olarak evlilik dışı ilişkide olduğu bir kadını iki kez evine kabul ettiği ortaya çıkmıştı.
İngiliz basınındaki haberlerde kadının, başka biriyle evli olduğu, kocası ve çocuğuyla güney Londra'da yaşadığı belirtilmiş, Ferguson'la buluşmak için kentin bir ucundan diğer ucuna seyahat ettiği ifade edilmişti.
The Telegraph gazetesine istifasıyla ilgili açıklama yapan Ferguson, "hatasını kabul ettiğini" söyledi.
Ferguson, davranışına gerekçe olarak Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra kendisini iki hafta karantinaya aldığını ve onun ardından da hastalığa karşı bağışıklık kazandığına inanmasını gösterdi.
RAPORU, HÜKÜMET POLİTİKASINI DEĞİŞTİRTMİŞTİ
Matematiksel Biyoloji uzmanı da olan Ferguson, Kovid-19 salgınında sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe gibi önlemlerin alınmaması halinde ülkedeki ölü sayısının 500 bine kadar çıkabileceğini iddia eden bilimsel raporun mimarı olarak biliniyor.
Imperial College'da hazırlanan rapor, salgının başlangıcında "sürü bağışıklığı" stratejisini benimseme eğilimindeki İngiliz hükümetinin tutum değiştirmesine yol açmıştı.
İngiliz medyasında sık sık beyanatları yer alan Ferguson'ın halka tedbirlere uymanın önemini anlatırken, kendisinin kuralları ihlal ettiğinin ortaya çıkması kamuoyunda tepki çekmişti.
Sokağa çıkma yasağının önemi konusundaki ısrarı nedeniyle Ferguson'a, "Prof. Sokağa Çıkma Yasağı" lakabı takılmıştı.
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