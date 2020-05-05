05 Mayıs 2020, Salı
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İran'dan flaş koronavirüs açıklaması: İkinci dalgaya hazırlanıyoruz

, sonbaharda salgınında ikinci dalgayı beklediklerini duyurdu. Herirçi, havaların ısınması ile korona virüsün yok olmayacağını belirterek, “Önümüzdeki 2 ay birkaç eyalet dışında ülke genelinde vakalarında düşüşler öngörüyoruz. Diğer eyaletlerdeki artış ülke genelindeki düşüşleri engellemeyecektir” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2020 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
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İKİNCİ DALGAYA HAZIRLANIYORUZ

, Bender Abbas limanında bulunan balık pazarında denetleme yaparken, açıklamalarda bulundu.

Herirçi, havaların ısınması ile korona virüsün yok olmayacağını belirterek, "Önümüzdeki 2 ay birkaç eyalet dışında ülke genelinde vakalarında düşüşler öngörüyoruz. Diğer eyaletlerdeki artış ülke genelindeki düşüşleri engellemeyecektir" dedi.

Bakan Yardımcısı, sonbahar ayında korona virüs salgınında ikinci bir dalga beklediklerini belirtirken, havaların ısınması ile korona virüs arasında bir bağın olmadığını ifade etti.

Herirçi, 'ın Hürmüzgan eyaletinde hava sıcaklığının 35 derece olduğunu belirtirken, burada bulunan bir balık pazarında 107 kişide korona virüs tespit edildiğini açıkladı. Herirçi, "Erken teşhis etmemiz virüsün yayılmasının önüne geçti. Aksi halde binlerce kişi virüse yakalanacaktı" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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