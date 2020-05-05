İran'dan flaş koronavirüs açıklaması: İkinci dalgaya hazırlanıyoruz
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, sonbaharda koronavirüs salgınında ikinci dalgayı beklediklerini duyurdu. Herirçi, havaların ısınması ile korona virüsün yok olmayacağını belirterek, “Önümüzdeki 2 ay birkaç eyalet dışında ülke genelinde korona virüs vakalarında düşüşler öngörüyoruz. Diğer eyaletlerdeki artış ülke genelindeki düşüşleri engellemeyecektir” dedi.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Bender Abbas limanında bulunan balık pazarında denetleme yaparken, açıklamalarda bulundu.
Herirçi, havaların ısınması ile korona virüsün yok olmayacağını belirterek, "Önümüzdeki 2 ay birkaç eyalet dışında ülke genelinde korona virüs vakalarında düşüşler öngörüyoruz. Diğer eyaletlerdeki artış ülke genelindeki düşüşleri engellemeyecektir" dedi.
Bakan Yardımcısı, sonbahar ayında korona virüs salgınında ikinci bir dalga beklediklerini belirtirken, havaların ısınması ile korona virüs arasında bir bağın olmadığını ifade etti.
Herirçi, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde hava sıcaklığının 35 derece olduğunu belirtirken, burada bulunan bir balık pazarında 107 kişide korona virüs tespit edildiğini açıkladı. Herirçi, "Erken teşhis etmemiz virüsün yayılmasının önüne geçti. Aksi halde binlerce kişi virüse yakalanacaktı" dedi.
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