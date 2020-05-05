Avrupa'daki ölüm rakamları gerçek değil!
Dünyanın önde gelen Avrupa ülkeleri İtalya,İspanya ve İngiltere, corona virüsle mücadelede sınıfta kaldı. Binlerce vatandaşını kaybeden Avrupa ülkelerinde gerçek ölüm rakamlarının açıklanmadığı iddia edildi. Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon, konuya ilişkin flaş bir açıklamada bulundu.
Avrupa'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının gizlendiği iddia edildi. Avrupa Parlamentosundaki Çevre Komitesinde milletvekillerine seslenen Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon, ülkelerin sosyal mesafe tedbirleri ve "evde kalma" politikaları sayesinde son 14 günde virüsün bulaşma oranının yüzde 45 düştüğünü bildirdi. Ammon, bakım ve huzurevlerinde durumun ciddiyetini koruduğuna işaret ederek "Avrupa'daki ölümlerin yüzde 50'den fazlası bakım evlerinde gerçekleşti" açıklamasında bulundu.
MASKE İLAVE KORUMA ARACI
Maske kullanımının etkilerine de değinen Ammon "Maske sadece ilave bir koruma aracı olabilir. Tam olarak virüsü önleme açısından ne kadar aktif bir rol oynadığını henüz bilmiyoruz" dedi. Ammon, Avrupa'daki hükûmetler tarafından yayınlanan ölüm rakamlarının da tam gerçeği yansıtmadığına dikkati çekerek "ECDC'nin bu rakamlara ilişkin güveni düşük" diye konuştu. Virüsün kısa süre içinde yok olmayacağına işaret eden Ammon, bunun için hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti.
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