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ABD'li vekiller Trump'a ''Filistin'e destek'' çağrısında bulundu

'li Temsilciler Meclisi üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında Başkan yönetimine Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına () yapılan mali yardımların durdurulması kararını tekrar gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2020
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ABD'Lİ VEKİLLER TRUMP'A ''FİLİSTİN'E DESTEK'' ÇAĞRISINDA BULUNDU

asıllı Müslüman vekil Rashida Tlaib ve Yahudi Amerikalı vekil Alan Lowenthal, gazetesinde konuya ilişkin makale kaleme aldı.

Makalede, kendilerinin farklı dini inançlara ve 'ya ilişkin farklı düşüncelere sahip olmalarına rağmen insanlık adına aynı değerleri taşıdıklarına vurgu yapan vekiller, Trump yönetiminin salgına dair uygulamalarına tepki gösterdi.

Trump'ın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) yapılan finansal yardımın kesilmesi kararını eleştiren vekiller, Trump hükümetinin takındığı "ayrıştırıcı ve milliyetçi" tavrın koronavirüs salgınına karşı küresel mücadeleyi zayıflattığını savundu.

Tlaib ve Lowenthal, Filistin halkının salgın karşısındaki zayıf durumunun da altını çizerek, "Tıbbi ve finansal yardım olmadan Filistin halkının sınır tanımayan Kovid-19 virüsünden çok etkileneceğini görmemiz gerek. Bu nedenle Trump yönetimini, Filistin halkının refahını desteklemek ve 'nin ile ilişkisini yeniden sağlamak adına Kongre tarafından tahsis edilen tüm fonları serbest bırakmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi 2018'de, ABD'nin UNRWA'ya yaptığı mali yardımları tamamen durdurma kararı almış, eski ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin ajansa yaptığı 60 milyon dolarlık katkıdan sonra artık "bu yükü" tek başlarına taşımayacaklarını savunmuştu.

UNRWA, Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

Genel Kurulu'nun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

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