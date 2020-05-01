Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 25 bine yaklaştı
Son dakika haberleri... Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 218 artarak 24 bin 594'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, iyileşen kişi sayısının da son 24 saatte 862 artarak 50 bin 212'ye çıktığını dile getirdi.
Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 594'e çıktı.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 883 artışla 200 bin 137'ye ulaştığını söyledi.
GÜNLÜK ARTIŞ EN DÜŞÜK SEVİYEDE
Kovid-19 nedeniyle 3 bin 878'i yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 887 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının 23 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı.
Salomon, iyileşen kişi sayısının da son 24 saatte 862 artarak 50 bin 212'ye çıktığını dile getirdi.
Salgın nedeniyle son 24 saatte hastane ve yaşlı bakımevlerinde 218 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Salomon, ölü sayısının hastanelerde 15 bin 369'a, bakımevlerinde ise 9 bin 225'e yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 24 bin 594 olduğunu kaydetti.
Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında 24 Mart'tan bu yana günlük artış en düşük seviyede oldu.
Fransa, Kovid-19 tedbirlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
- ABD'de ölenlerin sayısı 65 bine yaklaştı
- İngiltere'de son 24 saatte 739 can kaybı
- Güney Kore'den bomba iddia! Kim Jong Un öldü
- Trump'tan CNN ve NBC'ye Çin tepkisi
- Libya Hafter milislerini taşıyan otobüsü vurdu
- İstihbarat raporunda ortaya çıktı!
- Doğu Perinçek A Haber'de Ali Erbaş'a destek verdi
- İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 16 bini aştı
- İtalya koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- AÖF online sınavında son günler! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş ekranı!
- 1000 TL yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir? e-Devlet pandemi sosyal yardım başvuru formu ve ekranı
- Ziraat Bankası 10.000 TL 6 ay ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı
- Son dakika: LGS sınav tarihi değişti mi? LGS yeniden ertelendi mi? LGS'ye kaç gün kaldı?
- BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! BİM 5 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 3. faz ödemeler ne zaman yapılacak? 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- Üniversite adayları dikkat! YKS öne mi çekildi? 2020 YKS TYT sınav tarihi ne zaman? İşte yeni tarihi...
- Son dakika: Dolar kritik seviyeyi aştı! 1 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?
- Son dakika: 9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- Bugün kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı, kapalı mı?
- Anneler Günü bu pazar mı? 2020 Anneler Günün ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir?