Japonya’da OHAL 1 ay daha uzatılabilir
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, korona virüs salgını nedeni ile uygulanan olağanüstü halin 1 ay daha uzatılabileceğini duyurdu. Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Japonya olağanüstü hali uzatmayı planlıyor.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, yaptığı açıklamada ülkede korona virüs vakalarında artış olduğunu işaret ederek, salgın nedeni ile sağlık sistemi üzerinde aşırı yük olduğunu açıkladı. Abe, Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura'ya korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri 1 ay daha uzatılması konusunda hazırlık yapmasını istediğini duyururken, konu hakkında detayların 4 Mayıs tarihinde belli olacağını ifade etti.
Halk Sağlığı Uzmanı Shigeru Omi, yaptığı açıklamada salgında beklenen yavaşlamanın gerçekleşmediğini aktarırken, "Eğer yeni bir salgın dalgası yaşanırsa, sağlık sistemi üzerine hızlı bir şekilde aşırı yük binecek. Bizim ortak kararımız, devam eden tedbirlerin korunması gerektiği yönünde" dedi.
Japonya'da hükümet, 7 Nisan'da Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo ve Fukuoka'da bir ay süreyle olağanüstü hal ilan etmişti. Daha sonra bu yasak tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmişti.
Japonya'da toplam korona virüs vaka sayısı 15 bin 246'ya, hayatını kaybedenler ise 490'a yükseldi.
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