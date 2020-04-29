Kovid-19'un ölümcül yan etkisi açıklandı!
Dünyanın dört bir yanında etkisini gösteren Kovid-19 pandemisinin bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı. 3 hafta boyunca yoğun bakım ünitesinde yatan ve Kovid-19 tedavisi gören ünlü oyuncu Nick Cordero'nun bir bacağının kesilmesi sonrası doktorlar virüsün kan pıhtılaşmasına da neden olduğunu açıkladı.
Dünyada 215 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün bir ölümcül sonucu daha ortaya çıktı. Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören oyuncu Nick Cordero'nun sağ bacağı virüsün neden olduğu pıhtılaşma nedeniyle kesildi. Bu olay sonrası doktorlar Kovid-19 hastalarında kan pıhtılaşması yaşanmasının oranının diğer hastalıklara oranla çok daha yüksek bir seviyede olduğunu belirtti.
''VİRÜSTEN DOLAYI PARMAKLARINI KAYBEDECEKLER''
New York merkezli bir hastanede göğüs hastalıkları ve yoğun bakım doktoru olarak görev yapan Shari Brosnahan, yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım ünitesinde parmaklarında pıhtı olan 40'lı yaşlarda hastalarım var ve sanırım parmaklarını kaybedecekler. Ancak başka bir sebeple değil sadece virüsten ötürü parmaklarını kaybedecekler." diyor.
KALP KRİZİ VE FELCE YOL AÇIYOR
Hastalardan biri, her iki eline ve ayağına kan dolaşımı eksikliği yaşıyor. Doktor ampütasyonun yani uvuzun kesilmesinin gerekli olabileceği kanısında. Eğer uzuvlar kesilmezse el ve ayak uçlarının kendi kendine düşebileceği kadar hasar görebilir. Kan pıhtıları sadece uzuvlar için değil aynı zamanda akciğer, kalp veya beyin için de tehlikeli. Zira pıhtı bu bölgelerde ölümcül akciğer atardamarının ani tıkanması, kalp krizi ve felçlere neden olabiliyor.
HOLLANDA'DA DA BENZER BİR SONUÇ ÇIKTI
Hollanda'dan Tromboz Araştırmaları dergisinde yayımlanan yakın tarihli bir araştırmada, bu ülkedeki 184 hastanın yüzde 31'inin trombotik komplikasyonlar yaşadığını ortaya koydu. Araştırmacılar bu rakamın hayli yüksek olduğunu belirtiyor. Sonuç itibarıyla her ne kadar amputasyon (herhangi bir organın kesilmesi) oranı yüksek olmasa bile. Trombotik hadise ya da tromboz, damar içinde kanın pıhtılaşarak, kalp, akciğer ve damarlarda tıkanıklara yol açması sonucu oluşuyor.
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