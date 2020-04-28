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Son dakika: İran’dan koronavirüs açıklaması

’da (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 877’ye çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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İRAN’DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede 71 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 5 bin 877'ye, toplam vaka sayısının ise bin 112 artarak 92 bin 584'e ulaştığını belirtti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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