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Rusya’dan Kuzey Buz Denizi’nde göçmen operasyonu

Norveç ile arasında yer alan filmleri aratmayan bir operasyona sahne oldu. Rusya (), yasa dışı yoldan kayıkla Norveç’e geçmeye çalışan Suriyeli göçmenlerin yakalanma anlarının görüntülerini paylaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.04.2020
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RUSYA’DAN GÖÇMEN OPERASYONU

'nin Norveç ile arasındaki bölümünde yer alan 'nde Rusya'dan kayıkla kaçak yoldan Norveç'e geçmeye çalışan 2 Suriyeli , Rusya () tarafından helikopter destekli düzenlenen özel operasyonla yakalandı. 8 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonun görüntüleri yeni ortaya çıktı.

GÖÇMENLERE HAPİS CEZASI
FSB'nin paylaştığı görüntülerde, gemisinde bulunan Rus güvenlik güçlerinin göçmenlere otomatik silahlarla uyarı ateşi açtığı görülüyor. Botlarla ve helikopterle destek verilen operasyonun sonucunda yakalanan 2 Suriyeli göçmenin, sahil güvenlik gemisinde yere yatırılarak arkadan ellerinin kelepçelendiği de görüntülere yansıyor. Yakalanmalarının ardından Rusya'da hakim karşısına çıkarılan Suriyeliler hakkındaki karar geçen hafta açıklandı. İki vatandaşının 'Rusya sınırını yasa dış yoldan geçmeye teşebbüs' suçundan 10 ay, göçmenlerin Norveç'e kaçak gidişini organize ettiği belirlenen diğer bir Suriye vatandaşının ise 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

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