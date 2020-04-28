İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya'da ölü sayısı son 24 saatte 382 artarak 27 bin 359’a yükseldi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Önlemleri gevşetmeyi isteyecek ilk kişi benim ama şimdilik bu şekilde ilerlemeye devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.
İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 382 artarak 27 bin 359'a yükseldi.
Ülkede, iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, günlük düzenlenen basın toplantısı yerine Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
Açıklamada, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 608 azalarak 105 bin 205'e gerilediği, bugüne kadar virüs bulaşanların toplam sayısının da 201 bin 505 olduğu belirtildi.
İyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 317'lik artışla 68 bin 941'e çıktığı aktarılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 382 daha artarak 27 bin 359'a yükseldiği aktarıldı.
Açıklamada, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün bugün de sürdüğü vurgulanarak dün 1956 olan sayının bugün 93 düşüşle 1863'e gerilediği ifade edildi.
DOKTORLARIN KAYIP SAYISI 152'YE YÜKSELDİ
Ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 846 bin 934 test yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.
Bu arada İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Kovid-19'la mücadelede ön cephede yer alan doktorların kayıp sayısı da 152'ye yükseldi.
Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, ülkede bir süredir tartışılan virüs yayılımının dijital haritasını çıkarmak ve takip için geliştirilmesi düşünülen akıllı telefon uygulamasının mayısta çıkacağını belirtti.
Söz konusu telefon uygulaması, kişisel verilerin nasıl korunacağı ve zorunlu olup olmayacağı konusunda tartışma konusu olmuştu.
CONTE: BUNDAN FAZLASINI YAPAMAZDIK
Başbakan Giuseppe Conte, dün başladığı salgının en çok etkilediği Lombardiya Bölgesi'ndeki temaslarına devam ediyor.
Conte, salgının ilk etkilediği yerlerden Lodi'ye ziyaretinde yaptığı açıklamada, 4 Mayıs'ta önlemleri gevşetecekleri "2. Aşama"nın beklentileri karşılamamasına ilişkin "İleriye doğru birkaç adım attık. Bazıları için bu yeterli olmamış olabilir ama bundan fazlasını yapamazdık." dedi.
Salgın eğrisinin tekrar yükselme riski olduğuna dikkati çeken Conte, "Önlemleri gevşetmeyi isteyecek ilk kişi benim ama şimdilik bu şekilde ilerlemeye devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.
Il Fatto Quotidiano gazetesinin haberine göre, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS), hükümeti "karantinayı tamamen açmama" konusunda uyardığını yazdı. Haberde, ISS'nin sunduğu belgede, karantinanın tamamen kaldırılması ve her şeyin açılması durumunda 8 Haziran'da yoğun bakım ünitelerinin yoğun taleple karşı karşıya kalacağı ve krize gireceği kaydedildi.
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