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Fransa'da 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 367 can kaybı

Son dakika haberi... 'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.04.2020
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FRANSA'DA SON 24 SAATTE 367 CAN KAYBI

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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