Çin'den ABD'li Maatje Benassi’ye koronavirüs suçlaması: Vuhan'a virüsü sen bulaştırdın
Dünyanın büyük kısmında toplumsal yaşamı durma noktasına getiren koronavirüse ilişkin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında "salgını sen bulaştırdın" kavgası sürüyor. Pekin yönetimi, Amerikan ordusu mensubu ve bisikletçi Maatje Benassi’yi Vuhan’a koronavirüsü getirmekle suçladı. Amerikalı Maatje Benassi’nin suçlamalar nedeniyle hayatı alt üst olurken, Benassi " Hayatim tehlike altına" dedi.
VUHAN'A VİRÜSÜ YAYAN KİŞİ OLARAK İLAN EDİLDİ
Amerikan ordusuna bağlı çalışan ve aynı zamanda profesyonel bisiklet yarışçısı olan Benassi'nin hayatının Pekin yönetiminin suçlayan teoriler nedeniyle altüst olduğu belirtildi. Benassi hakkında neredeyse her gün bir teori üretildi, ev adresi sosyal medyada yayınlandı. Hayatının tehlikede olduğunu söyleyen Benassi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını başlatmakla suçlanıyor.
TEK SUÇU VUHAN'DAKİ YARIŞLARA KATILMAK
Maatje Benassi tüm bu suçlamaların dayanağı olmadığını ve hiçbir zaman herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade etti. Bisiklet sporcusu Benassi, tüm bu suçlamaların, Çin hükümeti ve onun medya organları tarafından ortaya atıldığını belirtti. Benassi, bu iddiaların tek dayanağının kasım ayında Vuhan'daki bisiklet yarışlarına katılması olduğunu söyledi. Benassi, konuya ilişkin ABD'deki yetkilerden yardım istediği de belirtildi.
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