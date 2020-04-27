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Çin'den ABD'li Maatje Benassi’ye koronavirüs suçlaması: Vuhan'a virüsü sen bulaştırdın

Dünyanın büyük kısmında toplumsal yaşamı durma noktasına getiren koronavirüse ilişkin Amerika Birleşik Devletleri () ile arasında "salgını sen bulaştırdın" kavgası sürüyor. Pekin yönetimi, Amerikan ordusu mensubu ve bisikletçi ’yi ’a koronavirüsü getirmekle suçladı. Amerikalı Maatje Benassi’nin suçlamalar nedeniyle hayatı alt üst olurken, Benassi " Hayatim tehlike altına" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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ÇİN'DEN ABD'Lİ ÜNLÜ İSME: KORONAYI VUHAN'A SEN BULAŞTIRDIN
Dünyayı kasıp kavuran , 'de etkisini azaltmayı sürdürürken, başta olmak üzere Avrupa ülkeleri salgından olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Kasım ayında salgının başladığı Çin'in kentinde yapılan Askeri Dünya Spor Oyunları'na (askeri olimpiyatlar) ABD takımıyla katılan bisikletçi Benassi, Çin medyası ve komplo teorisyenleri tarafından hastalığı Vuhan'a taşıyan kişi olarak ilan edildi. ABD medyasından CNN'in haberine göre,Benassi'nin salgının başladığı günden itibaren komplo teorisyenlerinin kurbanı haline geldiğini açıkladı.

VUHAN'A VİRÜSÜ YAYAN KİŞİ OLARAK İLAN EDİLDİ

Amerikan ordusuna bağlı çalışan ve aynı zamanda profesyonel bisiklet yarışçısı olan Benassi'nin hayatının Pekin yönetiminin suçlayan teoriler nedeniyle altüst olduğu belirtildi. Benassi hakkında neredeyse her gün bir teori üretildi, ev adresi sosyal medyada yayınlandı. Hayatının tehlikede olduğunu söyleyen Benassi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını başlatmakla suçlanıyor.

TEK SUÇU VUHAN'DAKİ YARIŞLARA KATILMAK

tüm bu suçlamaların dayanağı olmadığını ve hiçbir zaman herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade etti. Bisiklet sporcusu Benassi, tüm bu suçlamaların, Çin hükümeti ve onun medya organları tarafından ortaya atıldığını belirtti. Benassi, bu iddiaların tek dayanağının kasım ayında Vuhan'daki bisiklet yarışlarına katılması olduğunu söyledi. Benassi, konuya ilişkin ABD'deki yetkilerden yardım istediği de belirtildi.

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