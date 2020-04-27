İsrail Meclisi'nde Filistinli vekil Başkan Erdoğan'ı övdü! Bu durum Likud partisi milletvekillerini rahatsız etti
İsrail Meclisi'ndeki toplantıda, Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi'nin, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin ülkelerine dönüşleri için uçak tahsis eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetmesi, iktidardaki Likud partisi milletvekillerini rahatsız etti.
LİKUD PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİNİ RAHATSIZ ETTİ
Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin ülkelerine dönüşleri için uçak tahsis eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı övmesi, iktidardaki Likud partisi milletvekillerini rahatsız etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Ortak Arap Listesi Bloku bileşenlerinden Arap Değişim Hareketi Partisi Genel Başkanı Tıybi'nin ofisi tarafından basınla paylaşılan videoda, Başkan Erdoğan'a teşekkür eden milletvekili Tıybi ile Likud partisi milletvekilleri arasında tartışma yaşandığı görüldü.
İsrail Meclisi'ndeki bir komisyon toplantısında söz alan Tıybi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçağın, Türkiye'de mahsur kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencileri Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havaalanı'na getirdiğini belirterek şunları söyledi:
"Bu gece evlatlarımızı taşıyan bir uçak daha iniş yaptı. Başvurumuzun ardından bu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği ikinci bir insani hareketti. Geçen hafta yine öğrencilerimizi taşıyan başka bir uçak daha gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir hafta içinde Türkiye'de mahsur kalan öğrencilerimiz için iki uçak tahsis etti."
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekilleri, Tıybi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunmasına tepki gösterdi.
Bunun üzerine Netanyahu'ya dair yolsuzluk dosyalarını hatırlatan Tıybi, Erdoğan'ı işaret ederek, "Ben karizmatik liderleri severim. Hakkında yolsuzluk iddianamesi olanı değil." ifadesini kullandı.
Tıybi, tepkilere ayrıca, "Sizin lideriniz Erdoğan'la barışmak için yerlerde sürünüyor." dedi.
Tıybi, geçen hafta da yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle İstanbul'da kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin ülkelerine dönüşleri için uçak tahsis eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Brezilya'da son 24 saatte 189 kişi öldü
- ABD'den Ramazan ayı açıklaması
- Premature doğan bebek koronayı yendi
- İtalya'da tedbirler kademeli olarak gevşetilecek
- Bir ülke daha corona virüse diz çöktü! Toplu mezar kazıyorlar...
- Çin ve Güney Kore'de umut verici rakamlar!
- İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 200'ü aştı
- Koronayı yendi! İngiltere için "7 Mayıs” iddiası
- Kim Jong Un öldü mü? Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi!
- Netanyahu'dan skandal Batı Şeria açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolar kririk seviyenin altında! 27 Nisan dolar kuru son durum! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira oldu?
- Son dakika: Altın fiyatları ne oldu? Bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Nisan canlı altın fiyatları
- Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?
- Hangisi bir prenslik değildir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (25 Nisan)
- Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?
- A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte indirim listesi...
- Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?
- Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?
- Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?
- 0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?