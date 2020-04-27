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İsrail Meclisi'nde Filistinli vekil Başkan Erdoğan'ı övdü! Bu durum Likud partisi milletvekillerini rahatsız etti

İsrail Meclisi'ndeki toplantıda, Üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi'nin, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin ülkelerine dönüşleri için uçak tahsis eden Başkan 'dan övgüyle bahsetmesi, iktidardaki Likud partisi milletvekillerini rahatsız etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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İSRAİL MECLİSİ’NDE BAŞKAN ERDOĞAN’A ÖVGÜ! BAKIN NASIL RAHATSIZ OLDULAR
İsrail Meclisi'nde, Başkan 'dan övgüyle bahseden milletvekili Ahmed et-Tıybi, iktidardaki Likud partisi milletvekillerinden tepki gördü.

LİKUD PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİNİ RAHATSIZ ETTİ

Filistinlileri temsil eden Üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin ülkelerine dönüşleri için uçak tahsis eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı övmesi, iktidardaki Likud partisi milletvekillerini rahatsız etti.



BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Ortak Arap Listesi Bloku bileşenlerinden Arap Değişim Hareketi Partisi Genel Başkanı Tıybi'nin ofisi tarafından basınla paylaşılan videoda, Başkan Erdoğan'a teşekkür eden milletvekili Tıybi ile Likud partisi milletvekilleri arasında tartışma yaşandığı görüldü.

İsrail Meclisi'ndeki bir komisyon toplantısında söz alan Tıybi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçağın, Türkiye'de mahsur kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencileri Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havaalanı'na getirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu gece evlatlarımızı taşıyan bir uçak daha iniş yaptı. Başvurumuzun ardından bu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği ikinci bir insani hareketti. Geçen hafta yine öğrencilerimizi taşıyan başka bir uçak daha gelmişti. , bir hafta içinde Türkiye'de mahsur kalan öğrencilerimiz için iki uçak tahsis etti."

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekilleri, Tıybi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunmasına tepki gösterdi.

Bunun üzerine Netanyahu'ya dair yolsuzluk dosyalarını hatırlatan Tıybi, Erdoğan'ı işaret ederek, "Ben karizmatik liderleri severim. Hakkında yolsuzluk iddianamesi olanı değil." ifadesini kullandı.

Tıybi, tepkilere ayrıca, "Sizin lideriniz Erdoğan'la barışmak için yerlerde sürünüyor." dedi.

Tıybi, geçen hafta da yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle İstanbul'da kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin ülkelerine dönüşleri için uçak tahsis eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti.

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