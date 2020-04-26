26 Nisan 2020, Pazar
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Son dakika: İspanya'da son durum! Ölü sayısı 23 bini aştı

Son dakika haberi... 'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 288 artışla 23 bin 190'a çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2020
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İSPANYA'DA SON DURUM! ÖLÜ SAYISI 23 BİNİ AŞTI

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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