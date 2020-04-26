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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan ramazan ayı mesajı

ABD Mike Pompeo, ramazan ayının tüm inanç mensuplarına “iyilik için gayret etmeyi hatırlattığını” belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2020
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ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO’DAN RAMAZAN AYI MESAJI

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Pompeo, şunları kaydetti:

"Kutsal ramazan ayının tüm inanç mensuplarına iyilik yapmaya gayret etmek için bir hatırlatma olmasını diliyorum. Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) ile mücadele ederken, ortak insanlığımıza, içerde ve dışarda dini özgürlüklere ve kucaklaşmaya bağlı olduğumuzu göstermeye devam edecek şekilde (bu ayı) çeşitli yollarla kutlamayı diliyorum."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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