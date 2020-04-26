Son dakika: İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı | 26 Nisan 2020 corona virüs son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı.Son 24 saat içerisinde bin 153 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 60 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.Cihanpur, böylece ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 90 bin 481'e, ölenlerin sayısının ise 5 bin 710'a yükseldiğini söyledi.

Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 69 bin 657 kişiye ulaştığını ifade etti. Şu ana kadar 421 bin 313 kişiye korona virüs testi yapıldığını belirten Cihanpur, 3 bin 79 kişinin yoğun bakımda tedavi görüğünü kaydetti.