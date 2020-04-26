Son dakika: İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı | 26 Nisan 2020 corona virüs son durum
Son dakika haberi... İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 artarak 5 bin 710'a yükseldi. Vaka sayısı ise 90 bin 481 olarak açıklandı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı.
Son 24 saat içerisinde bin 153 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 60 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.
Cihanpur, böylece ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 90 bin 481'e, ölenlerin sayısının ise 5 bin 710'a yükseldiğini söyledi.
Son 24 saat içerisinde bin 153 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 60 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.
Cihanpur, böylece ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 90 bin 481'e, ölenlerin sayısının ise 5 bin 710'a yükseldiğini söyledi.
Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 69 bin 657 kişiye ulaştığını ifade etti. Şu ana kadar 421 bin 313 kişiye korona virüs testi yapıldığını belirten Cihanpur, 3 bin 79 kişinin yoğun bakımda tedavi görüğünü kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere resmen açıkladı! 20 dakikada sonuç veriyor
- İngiliz medyasından olay yaratan iddia!
- Wuhan'daki tüm hastalar taburcu edildi
- Brad Pitt Trump'la böyle dalga geçti
- İran'dan korona mücadelesinde yeni adım!
- İspanya'da son durum! Ölü sayısı 23 bini aştı
- Toz fırtınası bir sokağı böyle yuttu
- Kim Jong-un hakkında yeni bir iddia: Ölmedi ancak...
- Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bini geçti
- "Kim öldü mü?" sorusuna yanıt! Fotoğraflar servis edildi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?
- Hangisi bir prenslik değildir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (25 Nisan)
- Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?
- A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte indirim listesi...
- Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?
- Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?
- Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?
- 0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?
- Son dakika: Okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?
- Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Yumurtalı Ramazan pidesi malzemeleri ve tarifi! İşte evde pide yapılışı...