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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 346 kişi öldü

ülkesi 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 346 kişi hayatını kaybetti. Virüsün görüldüğü kişi sayısı da 5 bin 514 artarak 58 bin 509'a yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2020
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BREZİLYA'DA KORKUNÇ BİLANÇO! SON 24 SAATTE...

ülkesi 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 346 kişi hayatını kaybetti.

yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 346 artışla 4 bin 16'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 5 bin 514 artarak 58 bin 509'a yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, 'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

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