İngiltere resmen açıkladı! 20 dakikada sonuç veriyor
İngiltere’de Oxford’lu bilim insanları 20 dakikada sonuç verecek ve haftada 1 milyon adet üretilebilecek antikor test kitlerini geliştirdi. İngiliz hükümetinin şimdiden 50 milyon sipariş verdiği bildirildi.
Oxford'lu bilim insanları, 20 dakika içinde sonuç veren ve parmaktan alınan 1 damla kan ile kişide koronavirüse karşı bağışıklığı olup olmadığını belirleyen antikor kan testi geliştirdiklerini duyurdu. Hamilelik testi benzeri bir aparat olarak tasarlanan testin tanesi, 86.29 Türk lirası (10 pound) olacağı açıklandı.
İngiltere'nin en iyi bilim insanları tarafından geliştirilen antikor testi, kişinin koronavirüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığını belirleyecek. Test sonucuna göre virüse karşı bağışıklığı olan kişiler, işine ve sosyal hayata güvenli bir şekilde dönebilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- "Kim öldü mü?" sorusuna yanıt! Fotoğraflar servis edildi
- İngiliz medyasından olay yaratan iddia!
- Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bini geçti
- Kim Jong-un hakkında yeni bir iddia: Ölmedi ancak...
- İspanya'da son durum! Ölü sayısı 23 bini aştı
- Toz fırtınası bir sokağı böyle yuttu
- İran'dan korona mücadelesinde yeni adım!
- Brad Pitt Trump'la böyle dalga geçti
- Wuhan'daki tüm hastalar taburcu edildi
- Almanya’da koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?
- Hangisi bir prenslik değildir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (25 Nisan)
- Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?
- A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte indirim listesi...
- Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?
- Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?
- Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?
- 0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?
- Son dakika: Okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?
- Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Yumurtalı Ramazan pidesi malzemeleri ve tarifi! İşte evde pide yapılışı...