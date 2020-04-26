Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 160'a, Suudi Arabistan'da 139'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 76'ya, Kuveyt'te 20'ye yükselirken, Katar, Umman, Bahreyn ve Lübnan'da vaka sayısı arttı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 160'a, Suudi Arabistan'da 139'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 76'ya, Kuveyt'te 20'ye yükselirken, Katar, Umman, Bahreyn ve Lübnan'da vaka sayısı arttı.
- Fas
Fas Sağlık Bakanlığı, bir kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 160 olduğunu bildirdi.
Yapılan açıklamada, toplam vaka sayısının 4 bin 47'ye çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 557'ye yükseldiği kaydedildi.
- Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı da virüs kaynaklı can kayıplarının 139'a çıktığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, vaka sayısının 17 bin 522 olduğu, iyileşenlerin sayısının 2 bin 357'ye yükseldiği ifade edildi.
- BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin 76'ya yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 10 bin 349'a yükseldiği aktarıldı.
- Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, toplam vaka sayısı 3 bin 75 olarak paylaşıldı.
- Katar
Katar Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 929 kişide daha virüs tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 10 bin 287'ye yükseldiğini açıkladı.
İyileşen hasta sayısının 1012'ye çıktığı kaydedildi.
- Umman
Umman Sağlık Bakanlığı da ülkedeki vaka sayısının 1998'e çıktığını duyurdu.
Bakanlık, toplam iyileşen sayısını 333 olarak açıkladı.
- Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 2 bin 620'ye, iyileşen hasta sayısının ise 1186'ya yükseldiğini bildirdi.
- Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığı virüs bulaşan kişi sayısının 707 olduğunu duyurdu.
Bakanlık, toplam 145 kişinin sağlığına kavuştuğu bilgisini paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Avrupa ülkesinde korkutan artış!
- Koronavirüse karşı açık havada sınav!
- Kongo'da isyancılar 23 sivili öldürdü
- ABD'li Senatör Graham'dan şaşırtan "Kim" açıklaması
- Göreve döneceği tarih açıklandı
- ABD'de son durum! Ölü sayısı 53 bini aştı
- İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
- Hafter'den Mitiga Havalimanı'na füze saldırısı
- Sokağa çıkma yasağını delen İspanyoldan şok açıklama
- ABD'li senatörden Vuhan ile ilgili flaş çağrı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?
- Hangisi bir prenslik değildir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (25 Nisan)
- Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?
- A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte indirim listesi...
- Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?
- Tarih açıklandı! AVM'ler ne zaman açılıyor? Alışveriş Merkezleri Mayıs'ta açılacak mı?
- Son dakika: İl dışı yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF online sınav ne zaman son?
- Milli Savunma Bakanlığı son dakika! Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yeri belli mi?
- 0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?
- Son dakika: Okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?
- Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Yumurtalı Ramazan pidesi malzemeleri ve tarifi! İşte evde pide yapılışı...