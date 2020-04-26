26 Nisan 2020, Pazar
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ABD'den İran uydusu hakkında açıklama

İran'ın fırlattığı uyduyu takip ettiklerini açıklayan ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Jay Raymond, "Aslında o uzaydan baş aşağı görüntü alan bir video kameradır, istihbarat toplama kabiliyeti yok." ifadesini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2020
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ABD'DEN İRAN UYDUSU HAKKINDA AÇIKLAMA

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Jay Raymond, İran'ın kısa süre önce fırlattığı uyduyu takip ettiklerini açıkladı.

Orgeneral Raymond, Twitter hesabından "ABD Uzay Kuvvetlerine bağlı Pete Hava Üssü'ndeki 18'inci Uzay Kontrol Filosu, İran'ın fırlattığı ve '3U Cubesat' olarak nitelediği Nour-01 uydusunu (SATCAT 45529) takip ediyor." paylaşımında bulundu.

"İSTİHBARAT TOPLAMA KABİLİYETİ YOK"

İran'ın uydunun görüntü alma kabiliyeti olduğunu iddia ettiğini belirten Raymond, "Aslında o uzaydan baş aşağı görüntü alan bir video kameradır, istihbarat toplama kabiliyeti yok." ifadesini kullandı.

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten, geçen hafta İran'ın Dünya'nın yörüngesine gönderdiğini açıkladığı uyduya ilişkin, "Bu füzenin çok uzun mesafe katettiğini söyleyebilirim. Ancak uydunun uzaya ulaşıp ulaşmadığını söyleyemem." açıklamasında bulunmuştu.

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