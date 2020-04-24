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Tam 15 yıl önceydi! Youtube ilk yüklenen video paylaşım rekoru kırdı

'de bir video barındırma web sitesi olarak kurulan 'a ilk video sitenin kurucularından Jawed Karim tarafından 2005'te yüklenmişti. Youtube'a ilk yüklenen videonun ABD'nin California eyaletinin şehrinde bir hayvanat bahçesinde çekildiği ortaya çıktı. Dünya basınında yoğun ilgi gören video paylaşım rekoru kırdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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YOUTUBE İLK YÜKLENEN VİDEO PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Sitenin üç kurucusundan biri olan Bangladeş asıllı Jawed Karim, 'Hayvanat bahçesinde ben' başlıklı ilk videosunu 15 yıl önce 2005 tarihinde yükledi.

Youtube ilk yüklenen görüntünün ise 'nin California eyaletinin şehrinde bir hayvanat bahçesinde çekildiği ortaya çıktı.

Tam 15 yıl önceydi! Youtube ilk yüklenen video paylaşım rekoru kırdı TAM 15 YIL ÖNCEYDİ! YOUTUBE İLK YÜKLENEN VİDEO PAYLAŞIM REKORU KIRDI

91 MİLYON İZLENDİ

Söz konusu videoda Karim bir fil kafesinin önünde duruyor. Videoda Karim, 'Bu fillerle ilgili en güzel şey gerçekten uzun gövdelere sahip olmaları ve bu bu harika' ifadelerini kullanıyor.

Video yüklendiği günden bu yana yaklaşık 91 milyon görüntülenmeye ve 5 milyon 300 binin üzerinde yoruma sahip.

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