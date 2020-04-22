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Son dakika: İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Son dakika haberine göre; 'ın Mazenderan eyaletine bağlı Selmanşehr kentinde özel bir eğitim uçağı düştü. Eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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İRAN'DA EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ

Jamaran haber sitesine göre, özel bir eğitim uçağı yerel saatle 13.00'te Selmanşehr kırsalında düştü.

Uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

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