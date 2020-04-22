Suudi Arabistan ve BAE'de koronavirüs kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler Suudi Arabistan'da 114'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 52'ye yükseldi. Vaka sayısı S.Arabistan'da 12 bin 772'ye, BAE'de 1546'ya yükseldiği kaydedildi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 taşıyan 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylelikle toplam can kaybının 114 olduğu aktarıldı.
Vaka sayısının 1141 artarak 12 bin 772'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1812'ye ulaştığı ifade edildi.
BAE
BAE Sağlık Bakanlığı da 6 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 52'ye çıktığını duyurdu.
Bakanlık ayrıca, 483 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 8 bin 238'e ulaştığını bildirdi.
Açıklamada, tedavi sonrası iyileşenlerin sayısının ise 1546'ya yükseldiği kaydedildi.
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